«Сент-Луис» не собирается обменивать Тарасенко и О’Райлли. Они могут выйти на рынок в 2023 году

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«Сент-Луис» не собирается обменивать Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли.

«Я уже читал статьи в прессе, где говорилось: «А как насчет сезона-2023/24, перед которым все они станут неограниченно свободными агентами?»

Я собираюсь побеспокоиться о сезоне-2023/24 через год. Надеюсь, не будет бесконечных вопросов типа: «Вы собираетесь обменять Райана О’Райлли, если он не подпишет контракт? Тарасенко? Барбашева?»

Давайте просто проанализируем этот сезон. И будем готовиться к следующему. Насчет Тарасенко я вообще не беспокоюсь.

Я не хочу провести все лето, беспокоясь о том, что будет через сезон. Когда следующий сезон закончится, тогда я начну думать о том, что будет дальше», – сказал генеральный менеджер клуба Даг Армстронг. 

В прошлом году Тарасенко просил руководство команды об обмене. В итоге сделка не состоялась, после чего сообщалось, что игрок отозвал свою просьбу. 

В этом сезоне «Сент-Луис» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Колорадо» (2-4). 

31-летний О’Райлли (кэпхит 7,5 миллионов долларов), 30-летний Тарасенко (7,5 млн) и 26-летний Барбашев (2,25 млн) могут стать неограниченно свободными агентами в 2023 году. 

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