21-летний Шапорев перешел в систему «Автомобилиста». Форвард забил 36 голов в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне

Теги Автомобилист переходы Торпедо Усть-Каменогорск КХЛ чемпионат Казахстана Бейбарыс Герман Шапорев Хоккей

Герман Шапорев продолжит карьеру в «Автомобилисте».

21-летний нападающий подписал двусторонний контракт на один год с екатеринбургским клубом.

В прошлом сезоне Шапорев выступал за клубы из Казахстана – начинал в «Бейбарысе» (14 матчей, 7+2), затем перешел в усть-каменогорское «Алтай-Торпедо» (21 матч, 29+8), а заканчивал сезон матчами плей-офф за усть-каменогорское «Торпедо» (4 матча 1+0).

По системе «гол+пас» Шапорев стал восьмым игроком лиги (47 очков, 37+10), а по количеству голов – первым.

В сезоне-2020/21 нападающий провел в общей сложности 12 матчей за «Куньлунь» и «Витязь», набрав 3 (3+0) очка.

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