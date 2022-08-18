21-летний Шапорев перешел в систему «Автомобилиста». Форвард забил 36 голов в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне

продолжит карьеру в .

21-летний нападающий подписал двусторонний контракт на один год с екатеринбургским клубом.

В прошлом сезоне Шапорев выступал за клубы из Казахстана – начинал в (14 матчей, 7+2), затем перешел в усть-каменогорское «Алтай-Торпедо» (21 матч, 29+8), а заканчивал сезон матчами плей-офф за усть-каменогорское (4 матча 1+0).

По системе «гол+пас» Шапорев стал восьмым игроком лиги (47 очков, 37+10), а по количеству голов – первым.

В сезоне-2020/21 нападающий провел в общей сложности 12 матчей за «Куньлунь» и «Витязь», набрав 3 (3+0) очка.