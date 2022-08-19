Федор Малыхин: «Рябыкин требует играть в быстрый и агрессивный хоккей. Думаю, «Авангард» будет придерживаться этого стиля»

Федор Малыхин сообщил, что Дмитрий Рябыкин требует играть в быстрый и агрессивный хоккей.
Нападающий перешел в «Авангард» из «Витязя» в мае.
– В «Витязе» вы были капитаном, в «Авангарде» являетесь центром третьего звена. Акции понижаются?
– Наоборот, задача любого спортсмена – решать максимальные задачи, и командные, и личные. Поэтому здесь только повышение.
– «Витязь» играл грустно – от обороны, иногда даже глухой. А как будет действовать «Авангард»?
– Не сказал бы, что «Витязь» играл грустно, но «Авангард» более агрессивная команда.
В течение всего тренировочного лагеря тренерский штаб Дмитрия Рябыкина уделяет много внимания постановке системной игры. Дмитрий Анатольевич требует играть в быстрый и агрессивный хоккей. Думаю, будем придерживаться этого стиля, – сказал нападающий «Авангарда».