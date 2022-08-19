Федор Малыхин: «Рябыкин требует играть в быстрый и агрессивный хоккей. Думаю, «Авангард» будет придерживаться этого стиля»

сообщил, что требует играть в быстрый и агрессивный хоккей.

Нападающий перешел в «Авангард» из в мае.

– В «Витязе» вы были капитаном, в «Авангарде» являетесь центром третьего звена. Акции понижаются?

– Наоборот, задача любого спортсмена – решать максимальные задачи, и командные, и личные. Поэтому здесь только повышение.

– «Витязь» играл грустно – от обороны, иногда даже глухой. А как будет действовать «Авангард»?

– Не сказал бы, что «Витязь» играл грустно, но «Авангард» более агрессивная команда.

В течение всего тренировочного лагеря тренерский штаб Дмитрия Рябыкина уделяет много внимания постановке системной игры. Дмитрий Анатольевич требует играть в быстрый и агрессивный хоккей. Думаю, будем придерживаться этого стиля, – сказал нападающий .