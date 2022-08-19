Малыхин о том, почему перешел в «Авангард»: «Это топ-клуб, который всегда решает максимальные задачи. Никаких раздумий не было»

прокомментировал свой переход в «Авангард».

– Как состоялся ваш переход?

– Вышел на рынок свободных агентов, рассматривал варианты. Как только агент сообщил, что есть предложение от «Авангарда», сразу принял решение. Вот и весь переход.

– Почему «Авангард»?

– Это топ-клуб, который всегда решает максимальные задачи. Причем он находится на интересном, амбициозном этапе, когда возвращается домой, в Омск, на новую арену. Так что никаких раздумий не было.

– Ваши первые впечатления от «Авангарда».

– В Омске, в академии «Авангарда» созданы шикарные условия для тренировочного процесса, есть все необходимое для работы, подготовки к сезону и восстановления. Атмосфера и энергетика в команде тоже очень нравится, – сказал нападающий .