Кожевников о Палму: «Финны – самые подлецы оказались. Кто боится ехать в КХЛ, отказываются от довольно выгодных предложений»

высказался о том, что Петрус Палму отказал минскому «Динамо».

«Ничего страшного в этом нет. Да, такая проблема существует. Кто боится ехать в КХЛ, боится потерять место в сборной, те отказываются от довольно выгодных предложений. Финны же самые подлецы оказались в этой ситуации.

Тут ничего сделать нельзя, но и страшного ничего нет – если не этот, найдут другого. Но отказываться от финнов или других легионеров я бы не стал, все‑таки они занимают лидирующие позиции, усиливают наш чемпионат. Нам надо использовать все варианты», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Лучший снайпер финской лиги Палму отказал минскому «Динамо»: «Мне звонили оттуда. Но было ясно, что я не поеду в КХЛ»