Ротенберг о России U25: «Североамериканский проект был разовый, у нас – долгосрочные планы. В мае жители нескольких регионов попадут на матчи команды»

рассказал о планах сборной России до 25 лет.

Команда молодых звезд в августе сыграла пять матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, одержав две победы – над «Авангардом» (4:3) и «Сочи» (6:1).

«На турнире в Сочи сборная U25 старалась играть в творческом, комбинационном стиле. И временами это получалось очень хорошо.

Шесть шайб в ворота хозяев турнира, красивая победа над одним из сильнейших клубов со счетом 4:3. Болельщикам такой хоккей очень нравится.

Вспомните, как быстро заокеанские зрители влюбились в сборную молодых звезд Северной Америки во время Кубка мира-2016. Ведь команда, хоть не сумела выйти в плей-офф, играла в очень интересный и яркий хоккей.

Если североамериканский проект был разовый, по сути, на три матча – то у нашей сборной молодых звезд более долгосрочные планы.

В мае будущего года жители нескольких регионов смогут попасть на матчи команды вживую, поболеть за сборную России», – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России.

Как сообщает РБК, весной 2023 года сборная молодых звезд России сыграет в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Сочи, Челябинске, Омске и Минске.

Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе