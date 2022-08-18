Вячеслав Фетисов: «Брылин может стать главным тренером «Нью-Джерси». Неслучайно я вызывал его в сборную России – вдумчивый парень»

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Вячеслав Фетисов пожелал удачи Сергею Брылину в «Нью-Джерси».

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа.

«Сергей – талантливый человек. Неслучайно я его вызывал в сборную России, понимал, что это ответственный человек.

Он прошел хорошую школу ЦСКА со всех точек зрения, сейчас находится в системе «Нью-Джерси», и клубы НХЛ к таким специалистам бережно относятся. Думаю, из него получится хороший тренер.

Я знал, что рано или поздно он получит эту позицию, много работал с фарм-клубом, хочу пожелать ему удачи на тренерском поприще.

Он вдумчивый парень, и понятно, что играть на такой позиции в чекинг-лайн против сильнейших нападающих мирового хоккея сложно, поскольку нужно все время думать.

Думаю, стратегия такова, что Сергей в любой момент может заменить главного тренера. Он вполне может стать главным тренером», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»

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