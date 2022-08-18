Андрей Назаров: «Пригласить Попугаева в «Сочи» – мое решение. Посмеялись, когда он жег форму, будем надеяться, что вернем русского таланта к хоккейной жизни»

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Андрей Назаров прокомментировал переход Никиты Попугаева в «Сочи».

Южане подписали пробный контракт с нападающим.

«Мое решение – пригласить Никиту Попугаева. Конечно, мы помним его поступок, когда он жег форму. Все мы посмеялись.

У меня тоже было много разных ситуаций по молодости. Я прекрасно помню Никиту: это хороший, быстрый и рослый хоккеист.

Да, совершил ошибку, закончил с хоккеем, но хорошо, что быстро понял, что все можно быстро исправить, и вернулся обратно в большой спорт.

Парень, кстати, подавал хорошие надежды. Ему всего 23 года. Будем приучать Никиту к дисциплине и надеяться, что вернем еще одного русского таланта к хоккейной жизни.

Повторюсь: слежу за Попугаевым давно. Мои скауты показывали мне видео, когда он еще выступал в Канаде и набирал порядка 50 очков за сезон.

Время покажет, как Никита будет прогрессировать дальше. Все в его руках», – сказал главный тренер «Сочи».

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, «Амура», «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером. На тот момент ему было 22 года. 

Этой весной Попугаев заявил о своем желании вернуться в хоккей.

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