хочет вернуться в хоккей после завершения карьеры в 22 года.

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, «Амура», «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером.

«Планирую ли я возобновить карьеру? Да, допустил огромную ошибку в том, что ранее завершил ее. К сожалению, не сложились отношения с тренером в Нижнекамске. Чуть-чуть сорвался и принял такое невзвешенное, плохое для себя и всей своей семьи решение. Очень хотелось бы сейчас возобновить карьеру.

Чувствую, что готов играть на профессиональном уровне. Нахожусь в прекрасной форме, хожу в зал, играю за любительскую команду «Феникс».

Хотелось бы принести свои извинения хоккейному клубу и лично тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву за все сказанные мной некорректные и необдуманные высказывания. Очень сожалею о своем решении и поступке.

В какой клуб и на какой контракт хотел бы поехать? Сейчас я в не в той позиции, чтобы выбирать себе какой-либо клуб. Буду цепляться за любую возможность поехать на просмотровый контракт в команду и доказать все своей игрой.

Повторюсь, допустил огромную ошибку, закончив с хоккеем в столь молодом возрасте. Теперь перезагрузился в мозгах. Плохой опыт – тоже опыт. Готов с новыми силами доказывать все, на что способен», – сказал Попугаев.