Назаров о Третьяке и Мельничуке: «У «Сочи» два перспективных вратаря, которые скоро станут выдающимися. Максим – подрастающая глыба»

Главный тренер поделился мнением о вратарях и .

«68 матчей? Когда много матчей, подготовка намного проще. Люди больше играют и меньше тренируются. Задача больше не как тренировать, а как распределить игровое время между хоккеистами, кто-то может не вывезти такое количество матчей и получить травму. Здесь будет крыться проблема у всех тренеров.

У нас два молодых перспективных вратаря, которые в скором времени станут выдающимися. Начнем с распределения времени 50 на 50, а там – у кого лучше будет получаться. Мельничук в шикарном состоянии. Кушает, тренируется, опять кушает и тренируется. Молодой вратарь. А Третьяк – наша подрастающая глыба. Надеемся, скоро начнет показывать результаты. Все мотивированы.

Цели на сезон грандиозные. Любой тренер ответит одинаково, нет смысла начинать турнир и говорить, что на многое не рассчитываем. Задача номер один – попадание в плей-офф, а дальше будем думать.

Перспективы хорошие, не вижу больших проблем. Безусловно, они будут, но грандиозных не вижу. Неплохие сочетания звеньев, много хороших новичков, укреплена вратарская линия. На турнире будем использовать максимальное количество хоккеистов, многие не играли после Нового года. Надо вкатиться через игры», – сказал .