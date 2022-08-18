Депутат Свищев: «В Fan ID много хорошего – появился порядок. С инициативой ввести его в КХЛ еще никто не выходил»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что вопрос введения Fan ID в не обсуждался.

– С инициативой ввести Fan ID в КХЛ еще никто не выходил, и мы этот вопрос не обсуждали.

– По вашему мнению, нужна ли в КХЛ такая система?

– В конце сентября пройдет круглый стол, посвященный внедрения паспорта болельщика на футбольных стадионах. Много вопросов на этот счет поступает.

В Fan ID много хорошего – появился порядок. Но есть и критика, замечания. Достаточно мощное было снижение количества зрителей, которые приходят на стадионы.

Поэтому мы будем встречаться с клубами, с футбольной общественностью, с болельщиками, чтобы разобраться в этой ситуации.

О Fan ID в хоккее пока никто не говорил.

Мы только обсуждали закон о пиве, который как раз необходим в хоккее. Там нужно вернуть пиво на арены, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.