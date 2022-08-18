Кожевников о Fan ID: «На хоккее с болельщиками все спокойно, агрессии нет. На футболе понятно – драки все время, оскорбления»

не видит необходимости введения Fan ID в КХЛ.

Ранее президент лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о системе Карты болельщика, которая начала действовать в российском футболе: «У нас болельщики немного отличаются от футбольных. Надеемся, что нас это не коснется».

– Я думаю, в Fan ID не нужен. В хоккее с болельщиками все спокойно, агрессии нет, оскорбления ушли. На матчах комфортно.

Вообще Fan ID в хоккее – это только разговоры, на это можно пока не реагировать.

На футболе понятно – там драки все время, оскорбления, поэтому с детьми тяжело находиться.

– То есть введение Fan ID в футболе вы поддерживаете?

– Да, молодчиков там хватает.

Я сейчас на футбол не хожу, но, думаю, с Fan ID там нормально будет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.