Александр Тихонов: «За что Овечкина сажать в тюрьму? Большего идиотизма, чем американцы, никто не придумает, там сплошное беззаконие»

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Александр Тихонов прокомментировал идею с арестом Александра Овечкина.

Некоторые американские болельщики выдвинули это предложение как ответную меру за арест в России баскетболистки Бриттни Грайнер. 

«Любители хоккея ходят на Овечкина, чтобы посмотреть на настоящего русского хоккеиста, мужика! За что его сажать в тюрьму? Большего идиотизма, чем американцы, никто на земном шаре не придумает. В США творят что хотят. В этой стране могут выкинуть все, что угодно, там сплошное беззаконие.

С нашими богатствами мы давно уже должны были создать Российскую хоккейную лигу. Тогда Овечкин и другие наши хоккеисты вернулись бы играть сюда, и трибуны были бы забиты. Если мы сами перестанем себя грабить, то у нас будет самая сильная держава и самый богатый народ», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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