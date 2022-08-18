Александр Тихонов: «За что Овечкина сажать в тюрьму? Большего идиотизма, чем американцы, никто не придумает, там сплошное беззаконие»

прокомментировал идею с арестом .

Некоторые американские болельщики выдвинули это предложение как ответную меру за арест в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Любители хоккея ходят на Овечкина, чтобы посмотреть на настоящего русского хоккеиста, мужика! За что его сажать в тюрьму? Большего идиотизма, чем американцы, никто на земном шаре не придумает. В США творят что хотят. В этой стране могут выкинуть все, что угодно, там сплошное беззаконие.

С нашими богатствами мы давно уже должны были создать Российскую хоккейную лигу. Тогда Овечкин и другие наши хоккеисты вернулись бы играть сюда, и трибуны были бы забиты. Если мы сами перестанем себя грабить, то у нас будет самая сильная держава и самый богатый народ», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.