Орлов о знакомстве с Овечкиным: «Ложусь спать, утром тренировка – и мне звонок: «Старый, здорово! Что, как сам? Это Сашка Овечкин!»

поделился историей знакомства с .

– У нас сидел Сергей Толчинский, который рассказал о своем знакомстве с Овечкиным, когда на вбрасывании просто получил под ребро и все. Твоя история знакомства с Овечкиным?

– Достаточно смешная она. Как раз закончился сезон в «Металлурге» – мы не попали в плей-офф, и я уезжал в Херши после сезона, в АХЛ на пару месяцев. Контракт с начинался только на следующий год.

Я приезжаю – меня встречают, проходит какая-то игра.

Через пару дней команда отправляется на выезд, и мне говорят: «Езжай в Вашингтон, потренируешься пока с «Кэпиталс». Я приезжаю – тренировка на следующий день утром, где-то в 22:30 ложусь спать – и мне звонок!

Хотя я только приехал в Америку, мне только агент сделал телефон, я никого еще не знаю – кто может телефон мой уже найти? И я такой думаю: «Брать или не брать?».

– Алло?

– Старый, здорово! Что, как сам? Это Сашка Овечкин! Мы только прилетели, давай сходим выпьем после игры в клуб или покушать в ресторан.

– Да у меня завтра тренировка.

Потом Саша Семин трубку взял, спросил: «Спишь? Ладно, давай ложись, завтра увидимся».

И вот такой первый телефонный разговор у меня был. На следующий день мы сходили поужинали, был большой стол, друзья их, я сидел с открытым ртом.

Первый раз в Америке, ты их никогда не видел и они звезды. И это лига для меня была небытие – я не знаю, что это, куда я попал. Я так сидел, помню, скромно, смотрел за всеми, – сказал защитник «Вашингтона».

«Сплю накануне первой тренировки в НХЛ – звонок: «Старый, здорово! Че, как сам? Это Сашка Овечкин». Роскошные истории от Дмитрия Орлова