Овечкин перед матчем «Динамо» – «Спартак» сделает символический удар по мячу

Александр Овечкин посетит матч Мир РПЛ между и «Спартаком».

Капитан и воспитанник хоккейной команды «Динамо» сделает символический удар по мячу перед началом игры.

будет присутствовать на матче «Динамо» – «Спартак» и сделает символический удар по мячу», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Матч «Динамо» – «Спартак» в рамках 6-го тура чемпионата России состоится 20 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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