Овечкин посетит открытую тренировку «Динамо» и вручит подарки болельщикам

посетит открытую тренировку и вручит подарки болельщикам.

Капитан станет одним из участников праздничной программы. Мероприятие запланировано на воскресенье, 21 августа. Начало – в 13:00 по московскому времени.

«Всех ждем на открытой тренировке динамовцев, приуроченной к старту юбилейного сезона !

В программе:

– световое шоу;

– представление состава бело-голубых образца сезона-2022/23;

– тренировка команды под комментарии ведущих и главного тренера;

– розыгрыш подарков, которые вручит лично Александр Овечкин;

– автограф-сессия Александра Харитонова, и Александра Хаванова;

– активности в фойе», – говорится в телеграм-канале московского клуба.