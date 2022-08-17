Овечкин посетит открытую тренировку «Динамо» и вручит подарки болельщикам

Теги болельщики Вашингтон Александр Еременко Александр Харитонов Александр Овечкин НХЛ Александр Хаванов КХЛ Динамо Хоккей

Александр Овечкин посетит открытую тренировку «Динамо» и вручит подарки болельщикам.

Капитан «Вашингтона» станет одним из участников праздничной программы. Мероприятие запланировано на воскресенье, 21 августа. Начало – в 13:00 по московскому времени. 

«Всех ждем на открытой тренировке динамовцев, приуроченной к старту юбилейного сезона КХЛ!

В программе:

– световое шоу;

– представление состава бело-голубых образца сезона-2022/23;

– тренировка команды под комментарии ведущих и главного тренера;

– розыгрыш подарков, которые вручит лично Александр Овечкин;

– автограф-сессия Александра Харитонова, Александра Еременко и Александра Хаванова;

– активности в фойе», – говорится в телеграм-канале московского клуба. 

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