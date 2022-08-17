Александр Овечкин посетит открытую тренировку «Динамо» и вручит подарки болельщикам.
Капитан «Вашингтона» станет одним из участников праздничной программы. Мероприятие запланировано на воскресенье, 21 августа. Начало – в 13:00 по московскому времени.
«Всех ждем на открытой тренировке динамовцев, приуроченной к старту юбилейного сезона КХЛ!
В программе:
– световое шоу;
– представление состава бело-голубых образца сезона-2022/23;
– тренировка команды под комментарии ведущих и главного тренера;
– розыгрыш подарков, которые вручит лично Александр Овечкин;
– автограф-сессия Александра Харитонова, Александра Еременко и Александра Хаванова;
– активности в фойе», – говорится в телеграм-канале московского клуба.