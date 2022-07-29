Тринеев об уходе лидеров «Динамо»: «Это шанс для каждого молодого заявить о себе, попасть в ведущие звенья»

высказался об уходе лидеров «Динамо» в это межсезонье.

– «Динамо» попрощалось в это межсезонье с Шипачевым, Галиевым и Войновым. Сожалеете, что толком не получилось поиграть с такими мастерюгами?

– Сожаления, наверное, нет. Конечно, было бы приятно еще годик поиграть с ними, потренироваться, что-то подсмотреть.

Галиев, как и я, праворукий, по стечению обстоятельств тоже задрафтован «Вашингтоном». Можно было какие-то нюансы перенять. Но у нас и сейчас очень классная команда. Поэтому двигаемся вперед.

– Для вас, как и для других молодых динамовцев, с уходом лидеров открылось окно в основу?

– Я думаю, да. Однозначно. Это шанс для каждого молодого заявить о себе, попасть в ведущие звенья, попробовать себя в большинстве, – сказал нападающий системы «Вашингтона», выступающий за на правах аренды.