Генменеджер «Ак Барса»: «Войнов давно все доказал. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, выигрывал Олимпиаду»

Марат Валиуллин прокомментировал переход Вячеслава Войнова и в «Ак Барс».

– Переход из «Динамо» Шипачева и Войнова действительно обошелся клубу в 1000 рублей?

– Так все и было. Мы не хотели платить за них большой выкуп. Помимо игроков, мы брали на себя ношу их контрактов. «Динамо» поменяло вектор развития, а у ребят был пункт о запрете на обмен без их согласия. Им хотелось играть в Казани.

– Осенью за них просило кого-то из молодых звездочек : Артема Галимова, Дмитрия Воронкова или Илью Сафонова?

– Да, но это топовые молодые ребята, которые постоянно развиваются. Поэтому диалог по обмену тогда у нас не выстроился.

– Сомнений по у вас не было? С одной стороны, он уже очень многое выиграл. А с другой, он два года играет, потом сезон пропускает.

– Насколько я знаю, он пропускал сезон, так как ждал предложений из . Слава – профессионал, который давно все доказал. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, выигрывал Олимпиаду. Он выходит на свой пик по возрасту и понимает, что нужно стремиться побеждать, а также зарабатывать. Он также продлил с нами соглашение. Значит, готов, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».