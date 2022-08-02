Коробов о молодежи минского «Динамо»: «Неплохо дебютировали, картину не испортили. Уверен, будут прогрессировать»

Защитник минского уверен в прогрессе молодежи команды.

– Как оценишь первые контрольные матчи?

– В первом матче выглядели более уверенно. Во втором периоде второй игры смогли прибавить. В целом настроение хорошее. Едем на турнир, там будем наигрывать связки, игру в большинстве и меньшинстве, другие компоненты.

– Приехали Брэндон Козун, Райан Спунер, Джон Гилмор. Как встретили ребят?

– Хорошо. Как и полагается: с шутками и всем остальным. Кстати, с Брэндоном знакомы по Америке (играли в АХЛ – прим. Sports.ru). Отлично, что они приехали на турнир. Так будет проще войти в сезон. Успеем наиграть сочетания. Да и они успеют освоиться, будут чувствовать себя как дома.

– Впереди много матчей. После больших нагрузок, забегов в горку тяжело?

– Играть лучше, чем тренироваться. Здорово, что много игр.

– Теплый климат не станет отвлекающим фактором?

– Наоборот только в плюс. Это создаст хорошее настроение.

– На турнире в первую очередь надо подготовиться к сезону?

– Да, это часть подготовки. Но и надо настраивать себя на победу. Мы едем не отбывать номер.

– Как опытный хоккеист, что скажешь о молодых ребятах, которые недавно провели первые матчи за «Динамо»?

– Неплохо дебютировали, картину не испортили. Впереди еще много работы. Тренеры уделяют им много времени. Уверен, они будут прогрессировать, – сказал Коробов.