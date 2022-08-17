Миронов о драке Чибрикова с Воронковым: «Он молодец, прибежал постоять за товарища. Это хоккей, бывают моменты, когда эмоции перехлестывают»

Теги Ак Барс Спартак контрольные матчи драки Борис Миронов КХЛ ТАСС Дмитрий Воронков Максим Кровяков Никита Чибриков Хоккей

Борис Миронов высказался о драке Никиты Чибрикова с Дмитрием Воронковым в контрольном матче.

Во втором периоде игры между «Ак Барсом» и «Спартаком» (7:4) Воронков провел силовой прием против форварда московского клуба Максима Кровякова, за которого вступился Чибриков.

«Был игровой момент: Чибриков молодец, прибежал постоять за своего товарища. Это хоккей, и бывают такие моменты, когда эмоции перехлестывают, есть желание показать себя.

Это нормально: такое только закаляет коллектив и команду делает лучше. Если это случается, то мы смотрим на это на позитиве», – сказал главный тренер «Спартака».

Воронков подрался с Чибриковым в контрольном матче «Ак Барс» – «Спартак»

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