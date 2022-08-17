Миронов о драке Чибрикова с Воронковым: «Он молодец, прибежал постоять за товарища. Это хоккей, бывают моменты, когда эмоции перехлестывают»

высказался о драке с в контрольном матче.

Во втором периоде игры между «Ак Барсом» и «Спартаком» (7:4) Воронков провел силовой прием против форварда московского клуба Максима Кровякова, за которого вступился Чибриков.

«Был игровой момент: Чибриков молодец, прибежал постоять за своего товарища. Это хоккей, и бывают такие моменты, когда эмоции перехлестывают, есть желание показать себя.

Это нормально: такое только закаляет коллектив и команду делает лучше. Если это случается, то мы смотрим на это на позитиве», – сказал главный тренер «Спартака».

Воронков подрался с Чибриковым в контрольном матче «Ак Барс» – «Спартак»