Кагарлицкий о звене с Шипачевым и Радуловым: «У нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом»

прокомментировал победу над «Спартаком» (7:4) в контрольном матче.

Нападающий сделал хет-трик.

– Рады вернуться в тройку к Вадиму Шипачеву и ?

– Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было – с Кирюхой Петровым, Сэмом ( ) тоже хорошо играли.

Сегодня играли такой тройкой, завтра – иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом.

– Какой гол по исполнению был сложнее?

– Наверное, второй. Кирюха Панюков отдал, шайба на вытянутых руках была, получился не очень сильный бросок. Если честно, даже не думал, что она зайдет.

В первом голе Вадик очень удобно выложил шайбу под бросок, а во втором Киря не очень видел, где я нахожусь, дал немного наотмашь. А вообще, самый сложный гол – третий (смеется). Кричал Вадику, чтобы сам забивал, а он поступил по хоккейным правилам, отдал на хет-трик.

– Как команда отреагировала на вчерашнее поражение?

– Тренерский штаб с нами хорошо поговорил, сами ребята разозлились. Никто вчера не хотел уступать, но, видимо, плохо подошли к игре. Сделаем выводы, в том числе по сегодняшнему матчу. Считаю, мы не должны так в концовке с 6:2 доводить до 6:4.

– Стычки на льду – это продолжение вчерашнего матча?

– Не сказал бы, просто и у , и у нас есть ребята, которые играют жестко. У них молодой парень Даниса [Зарипова] в спину тыкал, но у нас каждый готов вступиться, а потом градус повышался по накатанной. Капитана нельзя трогать, ни в коем случае, – сказал форвард .