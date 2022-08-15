Кагарлицкий о звене с Шипачевым и Радуловым: «У нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом»

Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Спартаком» (7:4) в контрольном матче.
Нападающий сделал хет-трик.
– Рады вернуться в тройку к Вадиму Шипачеву и Александру Радулову?
– Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было – с Кирюхой Петровым, Сэмом (Кириллом Семеновым) тоже хорошо играли.
Сегодня играли такой тройкой, завтра – иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом.
– Какой гол по исполнению был сложнее?
– Наверное, второй. Кирюха Панюков отдал, шайба на вытянутых руках была, получился не очень сильный бросок. Если честно, даже не думал, что она зайдет.
В первом голе Вадик очень удобно выложил шайбу под бросок, а во втором Киря не очень видел, где я нахожусь, дал немного наотмашь. А вообще, самый сложный гол – третий (смеется). Кричал Вадику, чтобы сам забивал, а он поступил по хоккейным правилам, отдал на хет-трик.
– Как команда отреагировала на вчерашнее поражение?
– Тренерский штаб с нами хорошо поговорил, сами ребята разозлились. Никто вчера не хотел уступать, но, видимо, плохо подошли к игре. Сделаем выводы, в том числе по сегодняшнему матчу. Считаю, мы не должны так в концовке с 6:2 доводить до 6:4.
– Стычки на льду – это продолжение вчерашнего матча?
– Не сказал бы, просто и у «Спартака», и у нас есть ребята, которые играют жестко. У них молодой парень Даниса [Зарипова] в спину тыкал, но у нас каждый готов вступиться, а потом градус повышался по накатанной. Капитана нельзя трогать, ни в коем случае, – сказал форвард «Ак Барса».