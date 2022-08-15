Кагарлицкий о звене с Шипачевым и Радуловым: «У нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом»

Теги Ак Барс Спартак контрольные матчи Данис Зарипов Кирилл Петров Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Кирилл Семенов Кирилл Панюков Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Спартаком» (7:4) в контрольном матче.

Нападающий сделал хет-трик.

– Рады вернуться в тройку к Вадиму Шипачеву и Александру Радулову?

– Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было – с Кирюхой Петровым, Сэмом (Кириллом Семеновым) тоже хорошо играли.

Сегодня играли такой тройкой, завтра – иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом.

– Какой гол по исполнению был сложнее?

– Наверное, второй. Кирюха Панюков отдал, шайба на вытянутых руках была, получился не очень сильный бросок. Если честно, даже не думал, что она зайдет.

В первом голе Вадик очень удобно выложил шайбу под бросок, а во втором Киря не очень видел, где я нахожусь, дал немного наотмашь. А вообще, самый сложный гол – третий (смеется). Кричал Вадику, чтобы сам забивал, а он поступил по хоккейным правилам, отдал на хет-трик.

– Как команда отреагировала на вчерашнее поражение?

– Тренерский штаб с нами хорошо поговорил, сами ребята разозлились. Никто вчера не хотел уступать, но, видимо, плохо подошли к игре. Сделаем выводы, в том числе по сегодняшнему матчу. Считаю, мы не должны так в концовке с 6:2 доводить до 6:4.

– Стычки на льду – это продолжение вчерашнего матча?

– Не сказал бы, просто и у «Спартака», и у нас есть ребята, которые играют жестко. У них молодой парень Даниса [Зарипова] в спину тыкал, но у нас каждый готов вступиться, а потом градус повышался по накатанной. Капитана нельзя трогать, ни в коем случае, – сказал форвард «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные