Директор «Автомобилиста»: «У нас в штабе собраны молодые и амбициозные специалисты. Заварухин использует их качества по максимуму»

Теги Автомобилист Владимир Воробьев Николай Заварухин Олег Гросс Олег Ореховский КХЛ Мемориал Ромазана Хоккей

Олег Гросс высказался об игре «Автомобилиста» на Мемориале Ромазана.

– Как оцените второе место «Автомобилиста» на Мемориале Ромазана?

– Предсезонные матчи для того и придуманы, чтобы тренеры смотрели игроков в условиях нагрузок и готовили команды к официальным матчам.

В Магнитогорске увидели позитивные моменты в игре «Автомобилиста», в частности, в победном матче с чемпионом конференции «Магниткой». Как и вчера в Нур-Султане, когда вытянули волевую игру с хозяевами турнира «Барысом».

Но в любом случае все это пока лишь перспективные эпизоды. Оценки будем давать весной.

– Болельщики отмечают активную работу новой «лавочки» «Автомобилиста» во время игр. Это и было целью укрепления тренерского штаба Николая Заварухина в межсезонье – например, Владимиром Воробьевым и Олегом Ореховским?

– Мы тоже заметили эти изменения. В тренерском штабе у нас собраны молодые и амбициозные специалисты, которым есть что доказывать. Главный тренер использует их качества по максимуму, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».

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