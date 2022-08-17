Директор «Автомобилиста»: «У нас в штабе собраны молодые и амбициозные специалисты. Заварухин использует их качества по максимуму»

Олег Гросс высказался об игре «Автомобилиста» на Мемориале Ромазана.
– Как оцените второе место «Автомобилиста» на Мемориале Ромазана?
– Предсезонные матчи для того и придуманы, чтобы тренеры смотрели игроков в условиях нагрузок и готовили команды к официальным матчам.
В Магнитогорске увидели позитивные моменты в игре «Автомобилиста», в частности, в победном матче с чемпионом конференции «Магниткой». Как и вчера в Нур-Султане, когда вытянули волевую игру с хозяевами турнира «Барысом».
Но в любом случае все это пока лишь перспективные эпизоды. Оценки будем давать весной.
– Болельщики отмечают активную работу новой «лавочки» «Автомобилиста» во время игр. Это и было целью укрепления тренерского штаба Николая Заварухина в межсезонье – например, Владимиром Воробьевым и Олегом Ореховским?
– Мы тоже заметили эти изменения. В тренерском штабе у нас собраны молодые и амбициозные специалисты, которым есть что доказывать. Главный тренер использует их качества по максимуму, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».