Директор «Автомобилиста»: «У нас в штабе собраны молодые и амбициозные специалисты. Заварухин использует их качества по максимуму»

высказался об игре «Автомобилиста» на .

– Как оцените второе место «Автомобилиста» на Мемориале Ромазана?

– Предсезонные матчи для того и придуманы, чтобы тренеры смотрели игроков в условиях нагрузок и готовили команды к официальным матчам.

В Магнитогорске увидели позитивные моменты в игре «Автомобилиста», в частности, в победном матче с чемпионом конференции «Магниткой». Как и вчера в Нур-Султане, когда вытянули волевую игру с хозяевами турнира «Барысом».

Но в любом случае все это пока лишь перспективные эпизоды. Оценки будем давать весной.

– Болельщики отмечают активную работу новой «лавочки» «Автомобилиста» во время игр. Это и было целью укрепления тренерского штаба в межсезонье – например, и Олегом Ореховским?

– Мы тоже заметили эти изменения. В тренерском штабе у нас собраны молодые и амбициозные специалисты, которым есть что доказывать. Главный тренер использует их качества по максимуму, – сказал спортивный директор .