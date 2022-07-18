Тертышный про НХЛ: «Через два года спросите. Буду доказывать самому себе, что я не просто так играю в хоккей»

ответил на вопрос о возможном отъезде в НХЛ.

Нападающий прокомментировал ход подготовки к новому сезону .

– Все отлично, готовимся. Первая неделя заканчивается, сейчас выходной нам предстоит. Отдохнем, заезжаем на базу, и у нас будет двухнедельные сборы, игры и турниры.

Все в плановом режиме, работаем, стараемся. После лета тяжеловато, конечно: все не только отдыхали, но и тренировались. Все равно предсезонка есть предсезонка, ее надо пройти.

– Прошлый сезон получился прорывным, в этом тебе придется доказывать реноме лидера. Готов ли к этому?

– Если отвечать кратко, то нужно просто постараться выдать такой же сезон, а не пытаться доказать всем.

Нужно работать, не думать об этом, все само придет. А если зацикливаться на мыслях, то ничего хорошего не получится. Надо работать, игра за игрой, тренировка за тренировкой.

– Со второго захода тебе удалось закрепиться в КХЛ, все много об этом говорят. Не задумывался над отъездом в Америку?

– Все возможно – отвечу так. Сейчас у меня контракт на два года, пока я здесь.

Буду работать в Челябинске, доказывать самому себе, городу и всем присутствующим, что я не просто так играю в хоккей. А про отъезд в Америку – через два года у меня спросите.

– Ты выходил на лед с . Вас наигрывают уже вместе?

– Потихоньку присматриваем сочетания, но нельзя сказать, что сто процентов так будет в сезоне. Пока такое наигрываем сочетание, но они могут меняться каждый день.

– Тебе удобно с ним в связке?

– Пока присматриваемся, было всего три-четыре льда. Ищем химию, но упражнений, чтобы играть пять на пять, еще не было. В плане тренировочного процесса – все хорошо, – сказал Тертышный.