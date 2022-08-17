Лучший снайпер финской лиги Палму отказал минскому «Динамо»: «Мне звонили оттуда. Но было ясно, что я не поеду в КХЛ»

Лучший снайпер финской лиги Петрус Палму отказал минскому .

«Мне звонили оттуда. Я сказал агентам разобраться с этим.

Больше мы не обсуждали этот вопрос, потому что мне было совершенно ясно, что я не поеду в КХЛ», – сказал 25-летний нападающий в интервью MTV Urheilu.

В прошлом сезоне Палму был капитаном «Юкурита» и набрал 59 (26+33) очков в 59 матчах регулярного чемпионата, став его вторым бомбардиром и лучшим снайпером (совместно с Антоном Левтчи из «Таппары»). В плей-офф добавил 5 (2+3) баллов в 7 играх.

В межсезонье он подписал 2-летний контракт с шведским клубом .

На данный момент только один финский игрок имеет контракт с клубом, выступающим в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это форвард Теему Пулккинен («Трактор»).