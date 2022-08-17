Общая строительная готовность «СКА-Арены» превышает 80%

На площадке «СКА-Арены» приступили к новому этапу монтажа металлоконструкций фасада.

Первый монтажный блок из двух верхних ферм архитектурного козырька весом 190 тонн и длиной 80 метров подняли на проектную высоту 45 метров. Об этом сообщили в пресс-службе «СКА-Арены».

Завершить работы по монтажу металлоконструкций фасада планируют в декабре.

Отмечается, что сейчас общая строительная готовность арены – свыше 80%.

Завершают работы по монтажу светопрозрачного контура фасада и покрытия кровли, монтируют инженерные сети, ведут отделку внутренних помещений. На территории парка высаживают деревья, идет подготовка территорий под дальнейший монтаж спортивных площадок.