Крикунов о том, зачем Ротенбергу тренировать: «У каждого человека есть скрытые интересы. Он из хоккея – играл в Финляндии, работал функционером»

прокомментировал желание работать главным тренером .

– Зачем Ротенбергу работать тренером?

– У каждого человека есть скрытые интересы.

Он и так был практически тренером в этой команде. А сейчас взял всю ответственность на себя. Но это [работа тренером] не очень-то и легкий хлеб.

Если человеку хочется попробовать, есть возможность, то почему нет? Тем более он человек из хоккея – играл в Финляндии, много работал функционером.

Он сам себя не уволит? Не думаю.

Над ним, полагаю, наверняка кто-то есть, кто принимает решения. Не бывает, чтобы тренер сам все решал», – сказал бывший главный тренер сборной России.