Крикунов о том, зачем Ротенбергу тренировать: «У каждого человека есть скрытые интересы. Он из хоккея – играл в Финляндии, работал функционером»

Владимир Крикунов прокомментировал желание Романа Ротенберга работать главным тренером СКА.
– Зачем Ротенбергу работать тренером?
– У каждого человека есть скрытые интересы.
Он и так был практически тренером в этой команде. А сейчас взял всю ответственность на себя. Но это [работа тренером] не очень-то и легкий хлеб.
Если человеку хочется попробовать, есть возможность, то почему нет? Тем более он человек из хоккея – играл в Финляндии, много работал функционером.
Он сам себя не уволит? Не думаю.
Над ним, полагаю, наверняка кто-то есть, кто принимает решения. Не бывает, чтобы тренер сам все решал», – сказал бывший главный тренер сборной России.