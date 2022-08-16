Тренер СКА Корешков о Мичкове: «Надо прибавлять во всем. Парень одаренный, требуется трудолюбие, чтобы стать элитным игроком»

считает Матвея Мичкова одаренным хоккеистом.

– Вы поработали с два сезона. Чувствовали, что из него вырастет большая звезда?

– Это видно по трудолюбию. У него прекрасные базовые навыки: катание, техника владение шайбой.

В детстве он, наверное, много катался и занимался дополнительно. Он работал индивидуально весь сезон. И не важно, сколько тебе лет – 19 или 25.

Всю спортивную карьеру нападающие отрабатывают броски, передачи, завершение. Остаются после тренировок, идут на дополнительные занятия. Для форвардов это интересная работа.

– Сейчас в системе СКА растет другой талант – . Вы тесно работаете с ним?

– Мы только-только начали работать совместно. Сразу видно, что парень одаренный. Чтобы стать элитным игроком, требуется трудолюбие.

Надо прибавлять во всем. Современный хоккеист должен быть быстрым, хорошо кататься, держать борьбу и ориентироваться возле борта.

Для снайперов важна игра под воротами. Будем заниматься этим с Матвеем. Его ждет большое будущее, если каждый день он будет совершенствоваться, – сказал ассистент главного тренера .