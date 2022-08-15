Игорь Ларионов: «Требуем от ребят в «Торпедо», чтобы шайба делала больше работы, чем ноги»

подвел итоги контрольного матча с (5:2).

«Мы ставили перед собой задачу играть в хоккей. В голове не было мыслей о результате, были – о правильной игре. Которая, в принципе, фрагментами удалась.

Выходя играть против команды , ты не знаешь, чего ожидать. Соперник довольно опытный. Многие ребята уже поигравшие и у них есть амбиции что-то доказать и обратить на себя внимание команд .

Огромный минус сегодняшней игры в том, что мы получили почти целый период удалений. Я сказал ребятам в перерыве, что если мы атакуем и играем с шайбой, мы не должны так много сидеть на скамейке. Мы сыграли не совсем дисциплинированно, и это большая проблема. В матчах, которые многое значат, эти вещи будут влиять на результат. Мы обратили на это внимание и попросили ребят это убрать.

Невозможно играть целый период в меньшинстве. Это нарушает ритм игры и игровое время ребят. Мы требуем от ребят, чтобы шайба делала больше работы, чем ноги. Потому что никто не может бежать быстрее шайбы. И удаления не должны этому мешать.

Отмечу сегодня игру вратаря Лоренса Зинаддина. Он отыграл сегодня хорошо. Пусть это и товарищеский матч, но серьезный опыт для него, который прибавит уверенности. Он проделал большую работу за последние три месяца. Пересмотрел многие вещи в плане питания, подготовки, психологии, пришел в полном порядке. Меня радует, когда ребята так впитывают информацию!» – сказал главный тренер .