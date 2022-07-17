Черкас о желании Гусева вернуться в НХЛ: «Это делается с целью выторговать какие-то более интересные условия в КХЛ, возможно»

Сергей Черкас считает, что за счет НХЛ ищет более интересные условия в КХЛ.

– СКА продал Ткачева в всего за тысячу рублей. Почему с ним не попробовали вновь возобновить работу, тем более что Брагина теперь нет у руля.

– Еще когда Ткачев уезжал в «Лос-Анджелес», я говорил, что он обладает только одним козырем – технической оснащенностью.

Но без скорости в НХЛ делать нечего. Такая же проблема у Гусева – у него есть игровой интеллект, характер, техника, но нет быстроты. При этом Никите уже 30 лет. Поэтому им надо хотя бы поддержать то, что есть. На маленьких площадках НХЛ очень динамичный хоккей, единоборства, без скорости ничего не получится.

– Но почему тогда Гусев с таким упорством рвется за океан. Неужели его советники, агенты не могут до него довести, что в НХЛ он не конкурентоспособен?

– Трудно сказать. Возможно, это делается с целью выторговать какие-то более интересные условия в КХЛ. Или Гусев действительно предпримет еще одну попытку закрепиться в НХЛ. Но мне кажется, что стороны договорятся, и Гусев снова будет в , – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Кравчук о Гусеве и НХЛ: «Он не стал моложе и быстрее, а лига каждый год становится. Тут нужно попасть в правильный клуб, как удалось Панарину»