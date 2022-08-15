«Автомобилист» и Гареев расторгли контракт

покинул .

Клуб и защитник пришли к соглашению о расторжении контракта.

Отмечается, что действие договора прекращено по взаимному согласию сторон и без проведения компенсационных выплат.

В минувшем сезоне 28-летний игрок провел за «Автомобилист» 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 3». Он также сыграл в 22 матчах за «Горняк-УГМК» в ВХЛ.

В феврале Гареев расторг контракт с «Автомобилистом» и перешел в финский «Юкурит».

9 июня он вернулся в клуб из Екатеринбурга, подписав соглашение на год.