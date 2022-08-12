Воробьев про 4:5 с «Автомобилистом»: «Направление правильное. «Металлург» лучше двигался сегодня»

Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в рамках Мемориала Ромазана.

– Направление было правильным. Сегодня мы лучше двигались. Было много вещей, которые мы хотим видеть, в сравнении с первыми двумя играми. Много атаковали.

Говорили ребятам, что это самый старый турнир, который тридцать лет идет без пауз, что он важен для «Магнитки» и для нашего комбината, что он проходит в память об Иване Харитоновиче Ромазане.

– Проявляется ли сейчас скорость?

– Когда ноги не бегут, то сколько бы пядей во лбу у тебя не было, ты не исполнишь, потому что ты медленный. Сейчас все стало немного лучше. Гребенкин молодец, не тушуется. Для своих лет он хорошо сложен.

– Как оценю игру Ильи Набокова?

– У меня есть один старый знакомый вратарь, который привлекался в сборную Советского Союза вторым-третьим номером. Так вот, когда он в свои 16 лет приехал на первую тренировку, то не поймал ни одной шайбы. Илья бился, молодец. Он в первый раз сыграл здесь. У Никонцева производственная травма, – сказал главный тренер «Металлурга».