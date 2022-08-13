Эберт о том, как прилетел в Россию: «Добирался 24 часа. Мой маршрут был Нью-Йорк – Стамбул – Екатеринбург. Это был самый долгий перелет за всю карьеру»

Новичок Ник Эберт рассказал о том, как добирался до Екатеринбурга.

– Ник, расскажи, как ты добирался до Екатеринбурга, тяжелым ли был перелет?

– О да, если честно, это был самый долгий перелет за всю карьеру. В общей сложности я добирался до Екатеринбурга 24 часа. Мой маршрут был Нью-Йорк – Стамбул – Екатеринбург. Главное, что сейчас я здесь – и я очень рад, что добрался!

– Удалось ли поспать за эти 24 часа?

– Да, мне удалось немного поспать, так как у меня был ночной рейс из Нью-Йорка, мне повезло в этом плане, так как во время перелета из Стамбула в Екатеринбург этого уже не получилось. Но думаю, в ближайшие дни у меня будет время выспаться.

– Тебя нервировало то, что ты присоединишься к команде позже остальных?

– Я не переживал из-за затянувшейся паузы с бумагами, я понимал, что мы все подпишем в ближайшее время, сделаем все необходимые манипуляции. Просто пришлось подождать дольше обычного, но главное я здесь, и мне не терпится увидеть одноклубников и приступить к работе, хочется быть полезным команде!

– Расскажи, как ты тренировался этим летом и как ты сейчас оценишь свою форму?

– Я тренировался дома, начал готовиться через 3 недели после завершения сезона в Швеции. Сначала были тренировки в зале, а затем я вышел на лед. Конечно, это не одно и то же, что тренировки с командой, но я поддерживал форму, работал на льду, так что я сейчас в отличных кондициях.

– Ты уже играл в КХЛ. Какие впечатления остались от России и от этого турнира?

– Да, я играл в КХЛ 4 или 5 лет назад. Я наслаждался временем, проведенным в этой лиге – и это одна из основных причин, почему я решил вернуться. В этом году я буду выступать в России, это немного отличается от моего прошлого выступления в лиге, когда я играл за «Слован». Но я знаю, что в Екатеринбурге одна из лучших клубных организаций в , и рад быть здесь.

– Какие ожидания от предстоящего сезона?

– Сейчас я только прилетел, мне нужно немного освоиться, найти себе жилье. Что же касается сезона, в прошлом году команда не попала в плей-офф, и это огромное разочарование. Для меня главной задачей является, чтобы команда вернула себе статус топ-клуба и выигрывала как можно больше матчей, – сказал защитник.