Заварухин про 5:4 с «Металлургом»: «Игра была грубой. Хорошо, что победили»

Тренер подвел итоги матча с «Металлургом» (5:4 ОТ) в рамках .

«Сегодня игра была грубой. Было много борьбы. Хорошо, что победили. Здорово выстояли в меньшинстве. До этого мы не занимались большинством. К турниру готовились тактически. Согласен, что со стороны началась грубость на пятаке. Нам так показалось с лавки.

Ребята бьются за состав, я все понимаю. Но мы не сторонники грубого хоккея. Наоборот, мы за то, чтобы хоккей был играющим, чтобы он результат приносил. Не могу сказать, разменялся ли Жукенов намеренно. Может быть, там до этого был конфликт? Мы привезли шесть пятерок, ребята из Высшей лиги стараются попасть в состав. Решили дать всем шанс, посмотреть их на фоне финалиста Кубка Гагарина.

Да Коста пока тренируется после травмы по индивидуальной программе. Надеюсь, что он скоро вернется после травмы. У Макеева неприятная травма на ровном месте. Нам его не хватает, он бы добавил быстроты команде. Рассматривали его как ведущего игрока первого-второго звена. Желаю ему здоровья, чтобы он быстрее восстановился.

До турнира мы планировали, кто из вратарей когда сыграет. Здорово, что есть конкуренция во вратарской линии, она еще никому не мешала. Надеюсь, что все наши голкиперы к началу чемпионата будут в оптимальной форме. Планируем ли мы заменить Макеева кем-нибудь с рынка? Вы же знаете, что российских игроков на рынке практически нет. Конечно, хочется, чтобы кто-то усилил нашу команду. Если будет такое усиление, постараемся его подобрать. Алексей сейчас прилетел в Екатеринбург. В понедельник или во вторник улетит на реабилитацию после операции.

Есть ли кому заменить его из молодежи? Вы сами видели, как ребята сегодня старались, подрались. У нас есть молодой Неучев, который играл в Сочи. Он – креативный парень, который поможет нам добавить скорости в атаке», – сказал .