Пашков об «Авангарде»: «Оборона прихрамывает. Серия из 12 гостевых матчей – огромная нагрузка на вратарей и защитников»

высказался об на фоне победы клуба в Sochi Hockey Open.

«Авангард» похож на Уфу только линией вратарей – в ней тоже нет первого номера. Но если «Салават» может оттолкнуться от обороны, то «Авангард», наоборот, от атаки. Да, Шипачева и Радулова в Омске нет, но Толчинский, Ткачев, Грицюк и Малыхин в эпизодах способны подниматься на высокий уровень, как и легионеры Найт с Буше.

Но если у звездной Казани есть баланс, то оборона «Авангарда» прихрамывает. Между тем клуб начинает чемпионат с 12 гостевых матчей. А это огромная нагрузка именно на оборону – вратарей и защитников.

Вижу, что болельщики «ястребов» после победы в Сочи расправили крылья. Но на их месте не спешил бы с празднованиями. Посмотрим, в каком состоянии в конце сентября команда вернется из почти месячного турне по России, Беларуси и Казахстана», – сказал олимпийский чемпион.