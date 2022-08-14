Грег Айэленд: «Уверен, сборная Италии способна за год вернуться в элитную группу»

Главный тренер высказался о развитии итальянского хоккея.

Канадец возглавлял сборную Италии на ЧМ-2021 и ЧМ-2022.

– За два последних чемпионата мира у Италии всего одно набранное очко. Что нужно, на ваш взгляд, сделать, чтобы итальянский хоккей подтягивался к уровню Швейцарии, Германии или хотя бы Латвии?

– Это те трудности, с которыми обычно сталкиваешься, когда работаешь тренером. Несмотря на то, что команда набрала всего один балл в групповом турнире, команда была развита не столько индивидуально, сколько как сплоченный коллектив.

Сложности, с которыми столкнулась сборная Италии, заключались в том, что для многих игроков это были последние турниры в карьере и после них они заканчивали с большим спортом, также в команде было много молодых ребят.

Но тем не менее, как я уже сказал, наши основные козыри были в коллективной игре и работе, а не в индивидуальном мастерстве. Очень важно отметить то, что статистика таких сборных, как Германия, Швейцария, Латвия, Австрия, Венгрия, прогрессирует, становится все лучше и лучше, в то время как показатели такой команды, как Италия, к сожалению, все время как максимум находятся на одном уровне или вообще опускаются.

Поэтому нужно стараться искать таких игроков, которые будут развиваться сами и развивать итальянский хоккей, особенно сильно это относится к молодому поколению хоккеистов из Италии.

– Вы верили, что на последнем чемпионате мира итальянская команда сможет сохранить место в элитном дивизионе?

– Да, верил, потому что наша команда играла на очень хорошем уровне, и мы, считаю, должны были доводить до победы тот матч с Францией. Знаете, очень сложно поставить победы на конвейер и выигрывать матч за матчем.

У нас также были очень хорошие игры с командами Дании и Словакии, где нам, может быть, чуть-чуть не хватило мастерства и удачи. Мы смогли забросить четыре шайбы крепкой сборной Германии. Уверен, что национальная итальянская сборная способна за год вернуться в элитную группу, – сказал Грег Айэленд.