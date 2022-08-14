Айэленд о «Куньлуне»: «Это был не единственный вариант в КХЛ. Важным фактором стало то, что я знал людей из команды»

Главный тренер сообщил, что у него были другие варианты в .

Грег Айэленд возглавил китайскую команду в июле.

«Это был не единственный вариант в КХЛ. Для меня было важно то, что я знал команду, и мне импонировали цели, которые «Ред Стар» ставят перед собой не только сиюминутно, но и по развитию организации в целом.

Важным фактором стало то, что я знал людей из команды, из клуба, и мне понравилось, как они относятся к своим рабочим и профессиональным обязанностям.

Мне здесь очень нравится, все здорово! У нас замечательная арена, где есть отличный тренажерный зал, комфортные раздевалки и вкусное питание. Вся команда, все сотрудники работают как единое целое, все организованно и дисциплинированно, продумана каждая мелочь, каждый нюанс, который может сказаться на итоговом результате. Так что я считаю, что в этом сезоне будет реально добиться результатов, которых команда не смогла достичь в предыдущие годы. Все нацелены на реализацию только максимальных задач», – сказал Грег Айэленд.