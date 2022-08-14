Тренер «Куньлуня» о селекции: «Комплектование далеко не закончено. Приедет еще много игроков»

Тренер заявил, что в команде появится еще много новичков.

«Комплектование еще далеко не закончено. Кто-то приедет завтра, кто-то через два дня, кто-то через две недели. У нас еще будет много хоккеистов, как новичков, так и тех, кто уже играл за «Ред Стар».

С «Витязем» («драконы» выиграли со счетом 4:1 – прим. Sports.ru) сыграло несколько игроков из «Атлантов», некоторые из которых очень хорошо проявили себя в выставочном матче в Балашихе.

Но даже те ребята, что сейчас в моем распоряжении меня полностью устраивают, это настоящие профессионалы и хорошие игроки.

При этом отмечу, что увеличение ростера пойдет только на пользу, так как это всегда приводит к повышению конкуренции за время на льду, что благополучно скажется на развитии команды», – сказал Грег Айэленд.