Тренер «Куньлуня» Айэленд о приезде в Россию: «Мне здесь комфортно. Я сам изучил ситуацию, а не стал верить блогерам и журналистам»

Главный тренер Грег Айэленд рассказал о решении приехать в Россию.

Китайский клуб продолжит проводить домашние матчи в Мытищах.

«Мне здесь очень комфортно. Никакого давления со стороны не было. Я разговаривал с людьми, которые уже работают в хоккейном бизнесе здесь, в России. И я предпочитаю верить им, а не тому, что пишут в прессе и в интернете.

Я сам изучил ситуацию и узнал, как она есть на самом деле, а не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты.

Я с удовольствием приехал в Россию и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить», — сказал канадский специалист, ранее работавший со сборной Италии.