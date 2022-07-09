Гендиректор «Трактора»: «На место Пайлата есть кандидаты среди легионеров»

Гендиректор «Трактора» сообщил, что клуб хочет найти легионера на место .

Шведский защитник покинул команду. Сообщалось, что в родной стране на него оказывалось давление.

«Права на Лоуренса в остаются у . Договорились с ним, что станем смотреть, как будет меняться ситуация, и будем надеяться на лучшее.

В этом сезоне на место Пайлата есть кандидаты среди иностранных хоккеистов.

Рассчитываем усилиться за счет легионеров. Мы рассматриваем все позиции для усиления, а там в зависимости от того, какие возможности даст рынок», – заявил .