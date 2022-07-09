Гендиректор «Трактора»: «На место Пайлата есть кандидаты среди легионеров»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Лоуренс Пайлат Хоккей

Гендиректор «Трактора» сообщил, что клуб хочет найти легионера на место Лоуренса Пайлата

Шведский защитник покинул команду. Сообщалось, что в родной стране на него оказывалось давление. 

«Права на Лоуренса в КХЛ остаются у «Трактора». Договорились с ним, что станем смотреть, как будет меняться ситуация, и будем надеяться на лучшее.

В этом сезоне на место Пайлата есть кандидаты среди иностранных хоккеистов.

Рассчитываем усилиться за счет легионеров. Мы рассматриваем все позиции для усиления, а там в зависимости от того, какие возможности даст рынок», – заявил Иван Савин.

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