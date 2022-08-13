Ковальчук о детях: «Пацанам уже 12-13 лет, один уехал в Бразилию. Будет там жить и играть в футбол. Он начинал в «Зените»

сообщил, что его сын уехал в Бразилию заниматься футболом.

– В эти дни у вас проходит переосмысление ценностей, что делать дальше?

– Нет, у меня есть четкое понимание, чего я хочу. В данный момент я уделяю время семье. У меня четверо детей, которым нужно уделить время. Пацанам уже 12-13 лет. Вот один сейчас уехал в Бразилию. Будет там жить и играть в футбол.

– Вы тренировали сына как футболиста?

– Тренировал не я, он сам занимался. Начинал в «Зените», потом играл в команде из Майами. А сейчас уже пора переезжать куда‑то в академию, чтобы иметь шанс стать настоящим профессионалом.

– Вы видите его футболистом сборной России?

– Главное, чтобы он был здоров и получал удовольствие от того, что делает. Я никогда своих детей не заставляю, не подталкиваю к чему‑то. Просто поддерживаю.

Это его желание, а моя задача как отца – сделать все возможное, чтобы быть как можно чаще с ним рядом, – сказал экс-нападающий сборной России по хоккею.

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