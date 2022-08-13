Ковальчук о «G-Drive Арене»: «Нужно сказать спасибо руководству «Газпромнефти». Это замечательно, когда в России строятся такие арены»

высказался о новой арене «Авангарда».

– «Авангард» переезжает на новую арену. Что вы скажете болельщикам команды, с которой в 2021 году выиграли ?

– Отличное событие для фанатов! В первую очередь нужно сказать спасибо руководству «Газпромнефти». Такой объект они построили, несмотря на все сложности и то, что молодежный чемпионат мира перенесли в другое место. Но они выполнили все свои обязательства перед городом. И это замечательно, когда такие арены строятся в России.

У них отличная детская школа, я там был в академии. Прекрасная инфраструктура. Клуб «Авангард» в надежных руках. И я думаю, что эта победа в Кубке Гагарина придаст им уверенности, даст новый опыт.

Те ребята, которые были с нами, когда мы выигрывали – те же , , – видно, как они растут. Глаза горят, рвутся в бой. Дай бог им побед. Надеюсь, что появлюсь на новом стадионе, – сказал экс-нападающий .