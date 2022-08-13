Губернатор Подмосковья о матче «Легенд хоккея»: «Это ребята, которые прославили Россию на Олимпиадах и ЧМ. Они с удовольствием делают добрые дела»

Губернатор Подмосковья высказался о матче «Легенд хоккея».

Андрей Воробьев посетил Кубок Александра Овечкина. Детско-юношеский хоккейный турнир завершился в Красногорске сегодня, 13 августа.

Впервые в истории Кубка Овечкина состоялся матч «Легенд хоккея» с участием звезд отечественного хоккея разных поколений.

В составе звездной команды сыграли Александр Овечкин, , , , и другие. Губернатор также играл за команду звезд против сборной участников турнира.

«С легендами играть легко, с ребятами 2012 года – сложнее: они очень подвижны, сыграны между собой, и нагрузка весьма заметна. Сейчас в раздевалке Ковальчук говорит: загоняли меня пацаны. Это здорово.

Легенды хоккея? Это ребята, которые прославили нашу страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира, ребята с характером, которые с удовольствием делают добрые дела.

У нас большая программа в муниципалитетах, когда выступают ветераны футбола или волейбола, и ребята имеют возможность общаться. Это важно в жизни, когда ты имеешь ориентир, можешь брать с кого-то пример, получать ответы на интересующие тебя вопросы», – сказал Воробьев.