Губернатор Подмосковья о матче «Легенд хоккея»: «Это ребята, которые прославили Россию на Олимпиадах и ЧМ. Они с удовольствием делают добрые дела»

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Губернатор Подмосковья высказался о матче «Легенд хоккея».

Андрей Воробьев посетил Кубок Александра Овечкина. Детско-юношеский хоккейный турнир завершился в Красногорске сегодня, 13 августа.

Впервые в истории Кубка Овечкина состоялся матч «Легенд хоккея» с участием звезд отечественного хоккея разных поколений. 

В составе звездной команды сыграли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Илья Ковальчук и другие. Губернатор также играл за команду звезд против сборной участников турнира. 

«С легендами играть легко, с ребятами 2012 года – сложнее: они очень подвижны, сыграны между собой, и нагрузка весьма заметна. Сейчас в раздевалке Ковальчук говорит: загоняли меня пацаны. Это здорово.

Легенды хоккея? Это ребята, которые прославили нашу страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира, ребята с характером, которые с удовольствием делают добрые дела.

У нас большая программа в муниципалитетах, когда выступают ветераны футбола или волейбола, и ребята имеют возможность общаться. Это важно в жизни, когда ты имеешь ориентир, можешь брать с кого-то пример, получать ответы на интересующие тебя вопросы», – сказал Воробьев.

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