Ковальчук о будущем: «Давайте сохраним интригу. Идей и переговоров много. Когда будет решение, все об этом узнают»

высказался о своем будущем.

Нападающий пропустил прошлый сезон, в котором был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022.

Его последним клубом был «Авангард», с которым форвард выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

– Вы тренируетесь в эти дни под руководством тренера сборной по физподготовке Дмитрия Яшанькина. Как проходят занятия?

– Я занимаюсь не так активно, как хотелось бы, потому что летаю по миру. Но когда нахожусь в Москве, то мы тренируемся вместе. Я знаю, что у Дмитрия этим летом занималось много хоккеистов. Все в отличной форме и все очень довольны. Яшанькин – профессионал своего дела.

– Вас тренируют как профессионального игрока при максимальной нагрузке?

– Когда я прихожу, то занимаюсь наравне с другими ребятами. Что делают они, то и я.

– Все ждут, что вы можете вернуться в большой спорт как игрок. У вас есть такая мысль?

– Ну, давайте сохраним интригу.

– А как менеджер?

– Пока много идей и переговоров. А когда будет решение, все об этом узнают, – сказал Ковальчук.