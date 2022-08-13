Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: «Мечта детства. Для меня это был важный момент»

Александр Овечкин высказался об игре за футбольное «Динамо».
Хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.
– Игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье?
– Да, конечно. Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьезную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент.
– Вы ходите на «Динамо». Сделали паспорт болельщика?
– Конечно, сделал. Как бы я еще пошел? – сказал форвард «Вашингтона».