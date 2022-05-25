Генменеджер «Авангарда»: «Станислав Галимов перезагрузился в Финляндии. Верю, что он использует на сто процентов свой новый шанс в КХЛ»

Алексей Волков прокомментировал изменения во вратарской линии .

Шимон Грубец покинул клуб, после чего «Авангард» подписал контракт с вратарем Станиславом Галимовым.

«Мы допускали такой вариант развития событий с , прорабатывали несколько вариантов, и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами.

перезагрузился в Финляндии, где провел хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел регулярку и помог выйти в плей-офф.

Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на сто процентов свой новый шанс в », – сказал генеральный менеджер «Авангарда».