Генменеджер «Авангарда»: «Станислав Галимов перезагрузился в Финляндии. Верю, что он использует на сто процентов свой новый шанс в КХЛ»

Алексей Волков прокомментировал изменения во вратарской линии «Авангарда».
Шимон Грубец покинул клуб, после чего «Авангард» подписал контракт с вратарем Станиславом Галимовым.
«Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецом, прорабатывали несколько вариантов, и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами.
Станислав Галимов перезагрузился в Финляндии, где провел хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел регулярку и помог «Кярпяту» выйти в плей-офф.
Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на сто процентов свой новый шанс в КХЛ», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».