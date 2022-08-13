Гатиятулин о «Тракторе»: «Три звена играющих, четвертое – сдерживающее. Тройку Ткачева не звал бы третьей, она может быть и первой, и второй»

рассказал о подходе к формированию игровых сочетаний.

– был заявлен третьим центром. Это формальный момент, или он пока не готов играть в топ-6?

– Да, это формальность. Мы строим команду с тремя играющими звеньями, а четвертое – сдерживающее. Стараемся всем звеньям давать возможность играть в атаке, не забывая про оборону.

– То есть вы перевели Ткачева в третье звено, чтобы оно стало сильнее?

– Я бы не звал это звено третьим. Оно может выйти и первым, и вторым.

Мы не делим команду на звенья. В каждом конкретном матче больше время получат те, у которых идет игра. Все в равных условиях, – сказал главный тренер челябинцев.