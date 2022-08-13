Гатиятулин об 1:2 с «Амуром»: «Трактор» попробовал разные сочетания. Есть пища для размышлений»

Главный тренер высказался после матча с (1:2 ОТ).

Несмотря на поражение, челябинский клуб стал победителем за тур до конца турнира.

«Продолжается подготовка к сезону. Один из этапов, где мы через игры ищем сочетания. Сегодня решили попробовать в разных сочетаниях поиграть – в первом, во втором, в третьем периодах. Есть пища для размышлений. Продолжаем готовиться.

Что скажу в целом о турнире? Было важно посмотреть то, что мы успели прокатить на тренировках, тактические моменты. Подстроить тренировочный процесс – на что дальше делать упор. Получили информацию. Без серьезных повреждений у ребят, все хорошо.

Проскуряков? У нас впереди еще один турнир, будем смотреть и думать, кто будет играть в воротах», – сказал .