Стась об ожиданиях от сезона КХЛ: «Будет интересно. Ребята с российскими и белорусскими паспортами получат больше возможностей проявить себя»

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Андрей Стась поделился ожиданиями от Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Каким вы ожидаете новый сезон?

– Думаю, сезон будет интересным. Команды немного сравняются в мастерстве, и у ребят с российскими и белорусскими паспортами будет больше возможности проявить себя.

– Больше матчей, только одна пауза в чемпионате — это тоже удобно?

– Естественно. Лучше играть, чем тренироваться. Сейчас новые правила — вбрасывание в зоне нападения всегда выбирает атакующая сторона, и благодаря этому должно быть больше заброшенных шайб, – сказал форвард «Трактора».

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