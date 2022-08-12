Стась об ожиданиях от сезона КХЛ: «Будет интересно. Ребята с российскими и белорусскими паспортами получат больше возможностей проявить себя»

Андрей Стась поделился ожиданиями от Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Каким вы ожидаете новый сезон?
– Думаю, сезон будет интересным. Команды немного сравняются в мастерстве, и у ребят с российскими и белорусскими паспортами будет больше возможности проявить себя.
– Больше матчей, только одна пауза в чемпионате — это тоже удобно?
– Естественно. Лучше играть, чем тренироваться. Сейчас новые правила — вбрасывание в зоне нападения всегда выбирает атакующая сторона, и благодаря этому должно быть больше заброшенных шайб, – сказал форвард «Трактора».