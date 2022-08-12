Андрей Стась: «Других задач у «Трактора», кроме Кубка Гагарина, и быть не может»

считает, что «Трактор» должен бороться за .

– Некоторые журналисты после этого убрали «Трактор» из фаворитов сезона. Как вы к этому относитесь?

– В конце сезона и увидим, где будет «Трактор». На бумаге одни лидеры и аутсайдеры, а оказаться все может совсем по-другому.

– После перехода в «Трактор» год назад вы заявили: «Очень хочется повторить тот успех, который был в «Авангарде». Ставите перед собой те же задачи?

– Конечно. «Трактор» – команда с задачами и высокими амбициями. Всегда приятно, когда все ребята заряжены одной целью. Других задач, кроме Кубка Гагарина, и быть не может.

– После прошлого сезона осталась недосказанность?

– В полуфинале было несколько неудачных матчей – бывают такие дни, когда просто из рук все валится. Соперник забивал непонятные голы. Но это хоккей, и победителей не судят, – сказал форвард .