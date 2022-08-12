Гусманов о Назарове и драках его команд: «Это тонкая работа. Силовая игра оказывает давление на ведущих хоккеистов соперника»

поделился мнением о работе тренера Андрея Назарова.

– Какое у вас осталось впечатление от совместной работы с ?

– У нас тогда в «Тракторе» был хороший сплав ветеранов и молодых игроков. Я с большим удовольствием шел на тренировки. У Андрея Назарова всегда получалось создать рабочую, интересную атмосферу в коллективе. Было соединение жесткости и доходчивости. Можно отметить хорошее моральное сплочение в его командах, благодаря чему они идут к поставленной цели.

– Как вам игра «Сочи» под руководством Назарова?

– Неуступчивая, настырная команда. Понятно, что бюджет ограничен, но у Андрея Назарова как раз получается работать с такими клубами. Он, в первую очередь, хороший мотиватор и ставит силовой хоккей, и это тоже составная часть победы.

– Как вы относитесь к дракам в исполнении его команд, в том числе со стартового вбрасывания?

– Силовое давление на соперника – тоже часть хоккея. И Андрей Викторович знает, как и когда это можно использовать. На самом деле это тонкая и сложная работа. Цель ведь не просто подраться для зрителей.

Силовая игра помогает защитить своих лидеров или, наоборот, оказать давление на ведущих игроков соперника – как физически, так и психологически. Это сложный элемент игры, который позволяет в достижении главной цели – победы в матче, – сказал бывший хоккеист и тренер «Трактора».